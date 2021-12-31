Сюжет британского детективного сериала «Прошлое не отпустит» развивается вокруг нескольких совершенно разных, на первый взгляд, персонажей. Меган – счастливая мать троих детей и примерная супруга. Рэй – талантливый фотожурналист, снимки которого не раз появлялись в известных журналах. А Брум – опытный детектив, раскрывший множество преступлений. Но всех их объединяет одно – недовольство собственной жизнью. Каждый из героев скрывает даже от самых близких людей что-то такое, что не позволяет им всем двигаться дальше.