Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Прошлое не отпустит
Постер к сериалу Прошлое не отпустит
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Прошлое не отпустит
Прошлое не отпустит (2021 - …) Stay Close 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 8 минут
О чем сериал

Сюжет британского детективного сериала «Прошлое не отпустит» развивается вокруг нескольких совершенно разных, на первый взгляд, персонажей. Меган – счастливая мать троих детей и примерная супруга. Рэй – талантливый фотожурналист, снимки которого не раз появлялись в известных журналах. А Брум – опытный детектив, раскрывший множество преступлений. Но всех их объединяет одно – недовольство собственной жизнью. Каждый из героев скрывает даже от самых близких людей что-то такое, что не позволяет им всем двигаться дальше.

Прошлое не отпустит - трейлер первого сезона
Прошлое не отпустит
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Сара Пэриш
Сара Пэриш
Энди Ошо
Энди Ошо
Каш Джамбо
Каш Джамбо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прошлое не отпустит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши