Персоны
Джеймс Несбитт
Награды
Награды и номинации Джеймс Несбитт
James Nesbitt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймс Несбитт
Золотой глобус 2008
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
