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Постер сериала Дурная кровь
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Киноафиша Сериалы Дурная кровь

Дурная кровь (2013 - 2013)

Durnaya krov 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 30 минут

О чем сериал

Сюжет сериала повествует о том, как в небольшом провинциальном городе живет прекрасная девушка Маша. Она любимица всех и вся и, кажется, что в ее жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает в Москву и попадает в историю, которая переворачивает ее жизнь с ног на голову: девушку жестоко насилует сын богатого человека – владельца завода. Машу с трудом спасут после этого случая, но самое интересное впереди - героиня узнает, что ждет ребенка от насильника, а позже и то, что ребенок стал единственным наследником индустриальной империи своего деда и мишенью для собственного отца.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Прилучный
Павел Прилучный Руслан Костомаров
Андрей Ильин
Андрей Ильин Анатолий Иванович Котов
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов Фёдор Алексеевич Костомаров
Александр Галибин
Александр Галибин Иван Алексеевич Костомаров
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов Тимур Иноземцев
Мария Козакова
Мария Козакова Маша Богатырёва
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Дурная кровь - Сезон 1 Сезон 1
2013, 14 эпизодов
 
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