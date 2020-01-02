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Остров заблудших душ
Билеты от 2500₽
Киноафиша Остров заблудших душ

Спектакль Остров заблудших душ

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Вуди Аллена

«Остров заблудших душ» — это адаптация одной из самых известных пьес Вуди Аллена «Central Park West». Эта комедия сочетает в себе смешные и остроумные моменты, но, как всегда у Аллена, за смехом скрывается глубокий смысл.

Не только смех

Спектакль состоит из множества разоблачений, которые заставят вас не только смеяться, но и внимательнее присмотреться к близким. Что происходит в отношениях с женой, мужем, друзьями и соседями? Главная героиня сталкивается с изменами: её муж изменяет с её подругой, а муж подруги и не подозревает о предательстве. Пока две женщины делят одного мужчину, он уходит к третьей.

Игра без правил

Герои лгут и выкручиваются до последнего, а когда врать уже бессмысленно, переходят в атаку, ведь лучшая защита — это нападение. Для выяснения отношений даже пригодится старый трофейный пистолет!

Сложная геометрия отношений

Это не просто банальный любовный треугольник, а сложная геометрическая фигура. Любовь и страдания участников, исполненные блестящим актёрским составом, выглядят одновременно смешно и глубоко.

Не пропустите возможность погрузиться в мир «Острова заблудших душ», где каждый зритель сможет найти что-то близкое и знакомое в запутанных человеческих отношениях.

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Ольга Богомазова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2500 ₽
17 октября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2500 ₽
25 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2500 ₽
17 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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