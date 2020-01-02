Спектакль Остров заблудших душ

Спектакль по пьесе Вуди Аллена

«Остров заблудших душ» — это адаптация одной из самых известных пьес Вуди Аллена «Central Park West». Эта комедия сочетает в себе смешные и остроумные моменты, но, как всегда у Аллена, за смехом скрывается глубокий смысл.

Не только смех

Спектакль состоит из множества разоблачений, которые заставят вас не только смеяться, но и внимательнее присмотреться к близким. Что происходит в отношениях с женой, мужем, друзьями и соседями? Главная героиня сталкивается с изменами: её муж изменяет с её подругой, а муж подруги и не подозревает о предательстве. Пока две женщины делят одного мужчину, он уходит к третьей.

Игра без правил

Герои лгут и выкручиваются до последнего, а когда врать уже бессмысленно, переходят в атаку, ведь лучшая защита — это нападение. Для выяснения отношений даже пригодится старый трофейный пистолет!

Сложная геометрия отношений

Это не просто банальный любовный треугольник, а сложная геометрическая фигура. Любовь и страдания участников, исполненные блестящим актёрским составом, выглядят одновременно смешно и глубоко.

Не пропустите возможность погрузиться в мир «Острова заблудших душ», где каждый зритель сможет найти что-то близкое и знакомое в запутанных человеческих отношениях.