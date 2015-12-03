Василиса
– Он дворянин, а она — крепостная крестьянка… Им не суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если бы не ВОЙНА. Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и этот день изменил привычный уклад и сословные предрассудки. Мир больше никогда не станет прежним. Война пишет новую историю любви.
Ещё юна, а фильмов – сорок!
Пять-шесть из них - для Вас в актив!
Как зрителю, мне очень дорог
В активе Вашем позитив.
Конечно, каждый год нам важен.
И жизни бег не изменить.
Но понимая это даже,
Уж лучше «лажу» пропустить.
Написано в 2012 году. А фильм пока не смотрел.
Мощные батальные сцены,потрясающий саундтрек,красивая история любви
Грустно,что фильм не нужен зрителю.Вышедший на минимальном кол-ве экранов,уже на второй неделе прокат будет практически закончен
Но такие ленты должны сниматься,чтобы российский кинематограф окончательно не погряз в потоке низкопробных комедий
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