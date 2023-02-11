Действие разворачивается в последний месяц лета. Медики, которые работают в Научно-исследовательском центре скорой помощи имени Склифосовского, едут в гости к своим бывшим сослуживцам — Полине и Пете Пастуховым. Пара некоторое время назад поселилась на море. Лазурный берег, море, солнечные ванны, беспечные женщины и дети — это ли не лучший отпуск? Но хирург Олег Брагин ухитрился найти приключения даже во время отдыха. Сидеть без дела он просто не умеет. Немало увлекательного произошло за 3 недели...