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Киноафиша Сериалы Море. Солнце. Склифосовский

Море. Солнце. Склифосовский (2023 - …)

Море. Солнце. Склифосовский
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 50 минут
О чем сериал

Действие разворачивается в последний месяц лета. Медики, которые работают в Научно-исследовательском центре скорой помощи имени Склифосовского, едут в гости к своим бывшим сослуживцам — Полине и Пете Пастуховым. Пара некоторое время назад поселилась на море. Лазурный берег, море, солнечные ванны, беспечные женщины и дети — это ли не лучший отпуск? Но хирург Олег Брагин ухитрился найти приключения даже во время отдыха. Сидеть без дела он просто не умеет. Немало увлекательного произошло за 3 недели...

В ролях
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Максим Аверин
Максим Аверин
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Мария Куликова
Мария Куликова
Александр Сирин
Александр Сирин
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Море. Солнце. Склифосовский»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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