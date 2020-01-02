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Другая жизнь
Билеты от 900₽
Киноафиша Другая жизнь

Спектакль Другая жизнь

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Сюжет спектакля «Другая жизнь»

Пронзительная история о любви, которая случается лишь однажды в жизни. Франческа ведет скучную и размеренную жизнь на ферме со своим мужем и двумя детьми. Однако все меняется, когда возле их дома останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, который снимает окрестные пейзажи для известного журнала. В отсутствие мужа и детей Франческа соглашается помочь Роберту найти дорогу, и эта случайная встреча становится судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе всего четыре дня, которые навсегда меняют их жизни. Они сталкиваются с выбором: остаться преданной матерью и женой доброго, но нелюбимого человека, или пойти на риск и уехать с Робертом, ведь они оба всю жизнь мечтали о друг друге.

Почему стоит посмотреть

Эта невероятная история любви достойна внимания любого зрителя. Великолепный актёрский дуэт привносит в спектакль особую интенсивность и эмоциональность. Спектакль «Другая жизнь», под режиссурой Романа Самгина, предлагает зрителям загадочную и глубоко человеческую драму, оставляя каждому возможность задуматься над вопросами любви, судьбы и выбора.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Андрей Ильин
Андрей Ильин
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
2 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
20 декабря
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00 от 900 ₽
11 января
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
20:00 от 1250 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Казань, 15 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Мечта или безопасность. Рецензия на спектакль «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой

Это история влюблённости двух зрелых людей, которым нужно решить, могут ли они быть вместе. Спектакль поставлен по роману «Мосты округа Мэдисон», автор —  Роберт Джеймс Уоллер. В главных ролях Елена Яковлева, Константин Юшкевич и Борис Хвошнянский. Это история влюблённости двух зрелых людей, которым нужно решить, могут ли они быть вместе. Спектакль поставлен по роману «Мосты округа Мэдисон», автор —  Роберт Джеймс Уоллер. В главных ролях Елена Яковлева, Константин Юшкевич и Борис Хвошнянский.

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Фотографии

Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь Другая жизнь

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