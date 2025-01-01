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Слухи
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Киноафиша Слухи

Спектакль Слухи

Хорошая комедия выходного дня
Постановка
Театр в Хамовниках 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Фееричная комедия по Нилу Саймону

Это фееричная комедия, полная реприз и курьёзов, по пьесе Нила Саймона, которая обещает зрителям море смеха и неожиданных поворотов.

Загадочные события на светской вечеринке

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку, но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка — запускают череду невероятных событий и разоблачений.

Классика жанра

Это классический спектакль выходного дня с любимыми актёрами, добрым юмором и полным душевным покоем. Здесь нет отрицательных эмоций и глобальных рассуждений — только чистый отдых и радость. Отличный шанс напомнить себе, что поход в театр — это настоящий праздник!

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2500 ₽
21 сентября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2000 ₽
9 октября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 2000 ₽
19 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 3000 ₽
12 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 3000 ₽
7 января
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 8 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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