Спектакль Слухи

Фееричная комедия по Нилу Саймону

Это фееричная комедия, полная реприз и курьёзов, по пьесе Нила Саймона, которая обещает зрителям море смеха и неожиданных поворотов.

Загадочные события на светской вечеринке

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку, но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка — запускают череду невероятных событий и разоблачений.

Классика жанра

Это классический спектакль выходного дня с любимыми актёрами, добрым юмором и полным душевным покоем. Здесь нет отрицательных эмоций и глобальных рассуждений — только чистый отдых и радость. Отличный шанс напомнить себе, что поход в театр — это настоящий праздник!