Честный и принципиальный майор милиции Андрей Камышин из провинциального городка Тишинск кому-то очень сильно мешал. Ему «пришили» дело, посадили на три года, а потом, для верности, упрятали в психиатрическую больницу. Спустя время приговор был пересмотрен и отменен, а Андрей Камышин реабилитирован. За годы принудительной изоляции майор практически утратил связь с семьей. Ему предстоит начать жизнь сначала, но легко ли это, когда тебе сорок пять? После долгих сомнений Камышин возвращается на службу в полицию и соглашается стать заместителем начальника УВД. Он собирает команду и ставит перед собой чёткую цель - вытащить на свет корни криминала, опутавшего город.