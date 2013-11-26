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Постер сериала Майор полиции
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Киноафиша Сериалы Майор полиции

Майор полиции (2013 - 2013)

Major policii 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

Честный и принципиальный майор милиции Андрей Камышин из провинциального городка Тишинск кому-то очень сильно мешал. Ему «пришили» дело, посадили на три года, а потом, для верности, упрятали в психиатрическую больницу. Спустя время приговор был пересмотрен и отменен, а Андрей Камышин реабилитирован. За годы принудительной изоляции майор практически утратил связь с семьей. Ему предстоит начать жизнь сначала, но легко ли это, когда тебе сорок пять? После долгих сомнений Камышин возвращается на службу в полицию и соглашается стать заместителем начальника УВД. Он собирает команду и ставит перед собой чёткую цель - вытащить на свет корни криминала, опутавшего город.

В ролях
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Яков Петров
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Инна Степанова
Инна Степанова
Юрис Лауциньш
Юрис Лауциньш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Майор полиции - Сезон 1 Сезон 1
2013, 16 эпизодов
 
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