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Киноафиша Сериалы Hotel Cocaine

Hotel Cocaine (2023 - …)

Hotel Cocaine
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал MGM+
О чем сериал

Сериал Hotel Cocaine рассказывает историю бывшего кубинского политика, сбежавшего в Майами и обосновавшегося в самом гламурном и преступном районе Америки. Роман Компте посвятил свою жизнь борьбе с режимом Фиделя Кастро на своей родине. Однако теперь он управляет отелем под названием «Мятеж». Именно в этом заведении тайно собираются самые влиятельные люди США – бизнесмены, политики, наркобароны, агенты ЦРУ и ФБР, модели, спортсмены и музыканты. Всех их интересует самый модный в начале 80-х годов наркотик – кокаин.

В ролях
В ролях
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Дэниэл Пино
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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