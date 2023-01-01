Сериал Hotel Cocaine рассказывает историю бывшего кубинского политика, сбежавшего в Майами и обосновавшегося в самом гламурном и преступном районе Америки. Роман Компте посвятил свою жизнь борьбе с режимом Фиделя Кастро на своей родине. Однако теперь он управляет отелем под названием «Мятеж». Именно в этом заведении тайно собираются самые влиятельные люди США – бизнесмены, политики, наркобароны, агенты ЦРУ и ФБР, модели, спортсмены и музыканты. Всех их интересует самый модный в начале 80-х годов наркотик – кокаин.