Йоан Гриффит
Награды
Награды и номинации Йоана Гриффита
Ioan Gruffudd
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Йоана Гриффита
Золотая малина 2008
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
