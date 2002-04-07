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Постер к сериалу Сага о Форсайтах
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Сага о Форсайтах
Сага о Форсайтах (2002 - 2003) The Forsyte Saga 16+
Год выпуска 2002
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 12 часов 30 минут
О чем сериал

«Сага о Форсайтах» — британский телесериал, основанный на одноименном книжном первоисточнике. В центре внимания семейство Форсайтов, история которого начинается с 20-х годов прошлого века. Долгое время все члены семьи не отличались особой прозаичностью — они крепко держались друг за друга и ответственно относились к любой поставленной задаче. Однако после женитьбы Сомса Форсайта все резко меняется — его невеста приносит в семью что-то новое: страсть, любовь, глубокие эмоции, совершенно незнакомые большинству героев чувства.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис Soames Forsyte
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит Phillip Bosinney
Барбара Флинн Emily Forsyte
Джина МакКи
Джина МакКи Irene Heron Forsyte
Беатриз Батарда Annette Lamotte Forsyte
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сага о Форсайтах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 6 эпизодов
 
Сага о Форсайтах - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2003, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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