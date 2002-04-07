«Сага о Форсайтах» — британский телесериал, основанный на одноименном книжном первоисточнике. В центре внимания семейство Форсайтов, история которого начинается с 20-х годов прошлого века. Долгое время все члены семьи не отличались особой прозаичностью — они крепко держались друг за друга и ответственно относились к любой поставленной задаче. Однако после женитьбы Сомса Форсайта все резко меняется — его невеста приносит в семью что-то новое: страсть, любовь, глубокие эмоции, совершенно незнакомые большинству героев чувства.