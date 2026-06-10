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Семь снайперов - Дублированный трейлер
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Семь снайперов. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 10 июня 2026
Семь снайперов – После ухода из профессии снайпера высшего класса Крис Хендрикс находит убежище на австралийском ранчо вместе со своей непокорной 15-летней дочерью Аней. Но когда мстительный военачальник по прозвищу Дракон начинает её преследовать, она привлекает свою старую команду элитных убийц, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить его смертоносных пешек одну за другой. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки достигает мучительной кульминации с невообразимыми последствиями для Крис и Ани.
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