Семь снайперов
– После ухода из профессии снайпера высшего класса Крис Хендрикс находит убежище на австралийском ранчо вместе со своей непокорной 15-летней дочерью Аней. Но когда мстительный военачальник по прозвищу Дракон начинает её преследовать, она привлекает свою старую команду элитных убийц, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить его смертоносных пешек одну за другой. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки достигает мучительной кульминации с невообразимыми последствиями для Крис и Ани.
Авторизация по e-mail