Рики Джервэйс
Награды
Награды и номинации Рики Джервэйс
Ricky Gervais
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Рики Джервэйс
Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Comedy Performance
Победитель
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Situation Comedy Award
Победитель
Best Comedy Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Situation Comedy Award
Победитель
Best Comedy Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Победитель
Best Comedy Performance
Победитель
Situation Comedy Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Writer
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
