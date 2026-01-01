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Постер фильма Девушки Харви
7.0
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7.0

Девушки Харви

, 1946
The Harvey Girls
США / вестерн, мюзикл, комедия / 18+
Постер фильма Девушки Харви
7.0

О фильме

Сьюзен Брэдли — молодая девушка из штата Огайо. Она отправляется в Аризону выйти замуж по переписке, по дороге Сьюзен знакомится с веселыми и жизнерадостными подругами, работающими в недавно построенной закусочной под названием «Харви». Прибыв в городок Брэдли выясняет, что ее обманули. Вместо умного и романтичного героя «по переписке», ее встречает грубый и «немытый» ковбой, а письма ей писал, заключив пари, владелец салуна. Сьюзен некуда податься и она с радостью присоединяется к компании девушек и остается в городке. Местечко, где установлена новая закусочная, славится своим неприятием и отрицанием всего новаторского. Однако девушки решили перевоспитать городок…

В ролях

Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Susan Bradley
Джон Ходиак
Ned Trent
Рэй Болджер
Chris Maule
Престон Фостер
Judge Sam Purvis
Вирджиния О'
Alma from Ohio
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Em
Кенни Бэйкер
Terry O'Halloran
Маргарет О’Брайэн
Марджори Мэйн
Sonora Cassidy
Чилл Уиллс
H.H. Hartsey
Селена Ройл
Miss Bliss
Режиссер Джордж Сидни
Сценарист Эдмунд Белойн, Nathaniel Curtis, Гарри Крэйн, James O'Hanlon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 18 января 1946
Дата выхода
18 января 1946 США
Бюджет $2 524 315
Сборы в мире $1 417
Производство Loew's
Другие названия
The Harvey Girls, Las chicas de Harvey, A Batalha do Pó de Arroz, A Harvey lányok, As Garçonetes de Harvey, Dokhtaran e Harvey, Dziewczęta Harveya, Fetele lui Harvey, Harvey Girls, İlk Vals, Juna kulkee länteen, Le ragazze di Harvey, Les demoiselles Harvey, Девушки Харви, ハーヴェイ・ガールズ

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Слушать
саундтрек фильма Девушки Харви

Цитаты

Alma [говорит с Сьюзен Брэдли] Я отправила свою фотографию в один из этих клубов одиноких сердец, а они прислали её обратно с подписью «Мы не такие уж и одинокие!»

Отзывы о фильме

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