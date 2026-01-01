Сьюзен Брэдли — молодая девушка из штата Огайо. Она отправляется в Аризону выйти замуж по переписке, по дороге Сьюзен знакомится с веселыми и жизнерадостными подругами, работающими в недавно построенной закусочной под названием «Харви».
Прибыв в городок Брэдли выясняет, что ее обманули. Вместо умного и романтичного героя «по переписке», ее встречает грубый и «немытый» ковбой, а письма ей писал, заключив пари, владелец салуна. Сьюзен некуда податься и она с радостью присоединяется к компании девушек и остается в городке.
Местечко, где установлена новая закусочная, славится своим неприятием и отрицанием всего новаторского. Однако девушки решили перевоспитать городок…
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