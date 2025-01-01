Меню
Анджела Лэнсбери
Награды
Награды и номинации Анджелы Лэнсбери
Angela Lansbury
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Анджелы Лэнсбери
Оскар 2014
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1946
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1945
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1963
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1946
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Outstanding British Contribution to Cinema
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
