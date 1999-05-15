Один день из жизни Андрея Арсеньевича, 2000



Фильм выдающегося французского кинодокументалиста Криса Маркера об Андрее Тарковском. Он снимал Тарковского в момент его последних съемок. Как раз вся эта драматическая история, связанная с тем, как камера выключилась, камера Свена Нюквиста, замечательного шведского оператора, в тот момент, когда они снимали основную декорацию. Горел дом, который был построен за бешеные деньги, и камера остановилась в этот момент. Все это было снято им, Крисом Маркером. Но это человек, который относится к этим видеоархивам не так потребительски, по-журналистски, тут же снял, тут же и забыл про это. Он все это очень бережно хранил. И наконец он осуществили свой замысел, он снял картину, которая называется «Один день из жизни Андрея Арсеньевича».

Маркер дружил с Андреем Тарковским и с большой любовью сделал этот фильм о друге-режиссере. В документальной ленте поэтично переплетены кадры из фильмов Тарковского с уникальными кадрами, запечатлевшими режиссера-изгнанника и на съемках его последнего фильма «Жертвоприношение», и во время встречи с сыном Андреем, которого отец не видел пять лет. Крис Маркер успел снять Тарковского буквально за неделю до его смерти, и эта картина, таким образом, является не только интересным — с точки зрения киноязыка — фильмом, но и ценнейшим кинодокументом.