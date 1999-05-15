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Один день из жизни Андрея Арсеньевича
Киноафиша Фильмы Один день из жизни Андрея Арсеньевича
Une journee d`Andrei Arsenevitch

Один день из жизни Андрея Арсеньевича, 2000

2000 / Франция
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме


    Фильм выдающегося французского кинодокументалиста Криса Маркера об Андрее Тарковском. Он снимал Тарковского в момент его последних съемок. Как раз вся эта драматическая история, связанная с тем, как камера выключилась, камера Свена Нюквиста, замечательного шведского оператора, в тот момент, когда они снимали основную декорацию. Горел дом, который был построен за бешеные деньги, и камера остановилась в этот момент. Все это было снято им, Крисом Маркером. Но это человек, который относится к этим видеоархивам не так потребительски, по-журналистски, тут же снял, тут же и забыл про это. Он все это очень бережно хранил. И наконец он осуществили свой замысел, он снял картину, которая называется «Один день из жизни Андрея Арсеньевича».
    Маркер дружил с Андреем Тарковским и с большой любовью сделал этот фильм о друге-режиссере. В документальной ленте поэтично переплетены кадры из фильмов Тарковского с уникальными кадрами, запечатлевшими режиссера-изгнанника и на съемках его последнего фильма «Жертвоприношение», и во время встречи с сыном Андреем, которого отец не видел пять лет. Крис Маркер успел снять Тарковского буквально за неделю до его смерти, и эта картина, таким образом, является не только интересным — с точки зрения киноязыка — фильмом, но и ценнейшим кинодокументом.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 15 мая 1999
Режиссер
Крис Маркер
В ролях
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Один день из жизни Андрея Арсеньевича 2 постера
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