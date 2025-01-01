Меню
Андрей Тарковский
Награды
Награды и номинации Андрея Тарковского
Andrei Tarkovsky
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Андрея Тарковского
Каннский кинофестиваль 1986
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983
Лучший режиссер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Приз Экуменического жюри
Победитель
Каннский кинофестиваль 1972
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Foreign Language Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1962
Golden Lion
Победитель
