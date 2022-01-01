Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение, 1989

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 17 минут Год выпуска 1989 Режиссер Марина Пертегас В ролях Андрей Тарковский Все актеры и съемочная группа 1 постер

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