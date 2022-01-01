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Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение
Андрей Тарковский. Жизнь и судьба. Возвращение, 1989
1989 / СССР
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Жанр:
документальный
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О фильме
Документальный фильм о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского.
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мало голосов
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Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
1989
Режиссер
Марина Пертегас
В ролях
Андрей Тарковский
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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