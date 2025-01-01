Меню
Рон Ховард
Награды
Награды и номинации Рона Ховарда
Ron Howard
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Рона Ховарда
Оскар 2002
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2009
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотой глаз
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
BAFTA 2017
Лучший документальный фильм
Номинант
BAFTA 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Young Venice Award
Победитель
Золотая малина 2021
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2007
Худший режиссер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
