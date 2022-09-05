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Постер фильма Меня зовут Альфред Хичкок
6.8
Киноафиша Фильмы Меня зовут Альфред Хичкок
6.8

Меня зовут Альфред Хичкок

, 2022
My Name Is Alfred Hitchcock
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Меня зовут Альфред Хичкок
6.8

О фильме

Первый фильм Альфреда Хичкока вышел в 1922 году. За прошедший век его творчество было проанализировано вдоль и поперек, каждый кадр разобран на мельчайшие детали, а ключевые приемы затасканы режиссерами-почитателями — казалось бы, что еще можно сказать на эту тему. Однако Марк Казинс, североирландский синефил и документалист, знакомый зрителям Beat Film Festival по фильму «История кино: Новое поколение», нашел новый и очень любопытный угол, под которым можно посмотреть на наследие автора «Психо» и «Головокружения». В фильме Казинса Альфред Хичкок — да, собственной персоной — обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сейчас. Великий режиссер говорит о не внутренней кухне профессии, а о желании, страхе, тайне — универсальных и близких любому явлениях, которые он сделал скелетом своих картин, знаменитых и не очень. «После моей смерти они поставили мне памятник. Я похож на Будду кино», — бурчит Хичкок в начале фильма. К его концу этот загадочный Будда кино и его работы точно станут понятнее.

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Self
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Self
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Self
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Self
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Self
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Self
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Self
Кэри Грант
Кэри Грант
Self
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Self
Грегори Пек
Грегори Пек
Self
Ким Новак
Self
Энн Бэкстер
Self
Режиссер Марк Казинс
Сценарист Марк Казинс
Композитор Donna McKevitt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 июля 2023
Премьера в мире 5 сентября 2022
Дата выхода
18 августа 2023 Испания
29 сентября 2023 Япония
Сборы в мире $63 620
Производство Hopscotch Films
Другие названия
My Name Is Alfred Hitchcock, Meu Nome É Alfred Hitchcock, Mi nombre es Alfred Hitchcock, Nazywam się Alfred Hitchcock, O Meu Nome é Alfred Hitchcock, Меня зовут Альфред Хичкок, ヒッチコックの映画術, 我的名字是阿尔弗雷德·希区柯克, 明明是希治閣

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 29 мая 2023

Отзывы о фильме

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