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Меня зовут Альфред Хичкок
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My Name Is Alfred Hitchcock

Меня зовут Альфред Хичкок, 2022

2022 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Первый фильм Альфреда Хичкока вышел в 1922 году. За прошедший век его творчество было проанализировано вдоль и поперек, каждый кадр разобран на мельчайшие детали, а ключевые приемы затасканы режиссерами-почитателями — казалось бы, что еще можно сказать на эту тему. Однако Марк Казинс, североирландский синефил и документалист, знакомый зрителям Beat Film Festival по фильму «История кино: Новое поколение», нашел новый и очень любопытный угол, под которым можно посмотреть на наследие автора «Психо» и «Головокружения». В фильме Казинса Альфред Хичкок — да, собственной персоной — обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сейчас. Великий режиссер говорит о не внутренней кухне профессии, а о желании, страхе, тайне — универсальных и близких любому явлениях, которые он сделал скелетом своих картин, знаменитых и не очень. «После моей смерти они поставили мне памятник. Я похож на Будду кино», — бурчит Хичкок в начале фильма. К его концу этот загадочный Будда кино и его работы точно станут понятнее.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Марк Казинс
Марк Казинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Меня зовут Альфред Хичкок 1 постер
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ГЭС-2 Кино
16:00 от 600 ₽
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«Меня зовут Альфред Хичкок» в кинотеатрах

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2D, SUB
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