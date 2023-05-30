Этой даты стоит бояться каждому: вот в чем причина

Некоторые люди придают датам мистическое значение, и это неспроста. Они уверены, что каждому человеку стоит бояться собственного дня рождения. Многие люди, как простые, так и знаменитые, уходили в мир иной рядом с этой датой. А кто-то умирал прямо в день своего рождения.

Такие примеры можно встретить среди советских и иностранных артистов. Так, в 2014 году всю страну потрясла новость о смерти легендарной Татьяны Самойловой. Самое странное здесь то, что звезда фильмов «Летят журавли» и «Анна Каренина» скончалась на свое 80-летие. Иностранная коллега Самойловой Ингрид Бергман тоже ушла из жизни в день своего рождения. Звезда «Касабланки» боролась с раком груди, но в итоге организм не выдержал. Бергман ушла в мир иной в день своего 67-летия.

Эта же участь постигла и менее известную в России американскую кинозвезду Грэйс Брэдли. Она умерла в Калифорнии на свой 97-ой день рождения.

Кто-то скажет, что это всего лишь совпадения. Но нельзя отрицать, что в этом кроется какая-то особая пугающая мистика.