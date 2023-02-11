Генетический сбой: гляньте, что стало с внучкой Ингрид Бергман в 39 лет

Ингрид Бергман вписала свое имя в число лучших актрис XX века. Дочь звезды Изабелла Росселлини и внучка Элеттра Видеманн также стали знаменитыми. При этом кроме таланта они унаследовали от именитой родственницы кое-что еще.

Если Росселлини стала актрисой, то ее дочь выбрала для себя модельную карьеру. Достичь успеха на этом поприще ей помогла потрясающая внешность. Не будет преувеличением сказать, что это тот самый случай, когда генетика дала сбой. Вопреки расхожему мнению, природа не отдохнула на внучке Бергман — Элеттра, как ее бабушка и мать, гордо носит звание эталонной красавицы.

Поклонники с удивлением отмечают, что звезда глянца не выглядит на свои 39 лет. Как пишет Vogue , Видеманн каждый день встает в четыре часа утра, а после направляется на тренировку по триатлону. Нельзя исключать, что именно это и помогает ей держать себя в превосходной форме.