Кэтрин Хепберн
Награды
Награды и номинации Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэтрин Хепберн
Оскар 1982
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1969
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1968
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1934
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1963
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1960
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1957
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1956
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1952
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1943
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1941
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1936
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actress in a Special Program - Drama or Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actress in a Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1934
Best Actress
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1980
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
