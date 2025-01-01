Меню
Награды
Награды и номинации Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
Оскар 2018
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 2016
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2015
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 2007
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Лучший режиссер
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Главный приз Недели критики
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Большой Золотой Рельс
Победитель
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2016
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2011
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
UNIMED Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Nazareno Taddei Award
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
UNESCO Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Номинант
