«Реальная любовь»: Рецензия Киноафиши

Известный британский сценарист Ричард Кёртис, автор «Четырех свадеб и одних похорон», «Ноттинг Хилла», «Дневника Бриджет Джонс» и создатель образа Мистера Бина, сделал первый фильм в качестве режиссера. Естественно, по собственному сценарию. Cтоль же естественно, что «Реальная любовь» мало чем отличается от вышеупомянутых картин: тот же классический английский юмор, те же коллизии любви и одиночества, та же психологическая зоркость в сочетании с неумеренным изливанием мелодраматического сиропа на головы зрителей. Поскольку данное творение Кёртиса – рождественская история (точнее, букет рождественских историй), все вышеперечисленные ингредиенты даны в особенно концентрированном виде. Начало фильма совпадает с его концовкой: всем нужна любовь, мир держится на любви, любовь универсальна и т. д. и т. п. Поскольку проговаривается это все довольно долго и обстоятельно, время от времени начинаешь скучать, но когда Кёртис переходит от философских обобщений, в которых явно не силен, непосредственно к делу, просмотр становится гораздо веселее. Собственно, сюжет в фильме не один – их девять, и внешне связаны они только родственными и дружескими отношенями героев. Сами сюжеты довольно разноплановы и различаются по чувственной гамме: есть более ироничные, есть более печальные. История британского премьер-министра (Хью Грант), влюбившегося в свою секретаршу, почти юмористична: когда в процессе англо-американских переговоров президент Штатов (Билли Боб Торнтон) пытается облапать неопытную девицу, премьер Грант выступает с резкой антиамериканской речью перед журналистами, обвиняя США в насилии и мировой экспансии. И так благодаря смешному горе-романтическому порыву становится национальным героем. (Другой «англо-американский» сюжет – о простом британском парне, которому решительно не везет с англичанками и который мечтает поехать куда-нибудь в штат Монтана, где его в каждом баре наверняка поджидает пара-тройка горячих аборигенок, которые к тому же настолько бедны, что все спят на одной кровати и не могут накопить денег на ночные сорочки.) Не менее юмористична история двух актеров, снимающихся в порнофильме: в процессе имитации любимых публикой страстей они обсуждают погоду и качество городского транспорта, а после работы никак не могут решиться пригласить друг друга на свидание. К разряду веселых принадлежит и история одинокого старого рокера (блестяще сыгранного Биллом Найи), всю жизнь говорящего нелицеприятное о своем одиноком старом толстом менеджере, но в Рождество понимающего, что толстый менеджер – человек, который один ему по-настоящему дорог. Это единственный сюжет, где речь идет исключительно о дружбе – в старом, традиционном понимании этого слова. Другие истории более мелодраматичны. Писатель влюбляется в домработницу, уроженку Португалии: она не знает английского, он – португальского, но они словно бы понимают друг друга, говоря почти об одном и том же (российскому зрителю этот прием должен быть очень хорошо знаком по фильмам Александра Рогожкина). В конце концов писатель приезжает в Португалию просить руку и сердце вернувшейся домой Аурелии, родня которой готова ему еще за это приплатить, хотя и боится, что англичане едят своих жен. Сотрудница фирмы, два года вздыхающая о сослуживце, но общающаяся в основном со своим психически больным братом. Любовный треугольник, углы которого – ее начальник, его жена и его сотрудница. Тайно влюбленный в невесту друг семьи, чей секрет раскрывается, когда находят кассету с видеозаписью свадебной церемонии: оказывается, организатор торжества запечатлел на пленке только жену друга и никого больше. Вдовец, недавно потерявший жену и пытающийся вытащить из депрессии себя и 11-летнего сына, но неожиданно обнаруживающий, что сын опечален не из-за смерти матери, а из-за того, что влюблен. Все эти персонажи проходят перед нами, образуя своеобразный калейдоскоп, чередуясь и перемешиваясь в произвольном порядке. Фильм, надо сказать, вполне неглупый, временами приятно-трогательный, временами отменно-смешной («Дети, не покупайте наркоту, лучше занимайтесь музыкой: когда вы станете рок-звездами, наркота будет доставаться вам даром»), с прекрасным актерским составом (Алан Рикман, Лиам Нисон, Билл Найи и др.). Однако назидательность и переслащенность, особенно всеобщая оргия возвышенной и счастливой рождественской любви в конце, вряд ли позволят записать режиссерский дебют Ричарда Кёртиса в разряд мировых шедевров. Vlad Dracula