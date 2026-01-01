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Награды и номинации Дженьюэри Джонс

January Jones
Награды и номинации Дженьюэри Джонс
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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