Измученная Роуз Бирн слетает с катушек в трейлере драмеди «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

Измученная Роуз Бирн слетает с катушек в трейлере драмеди «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

7 августа 2025 10:38
Вероятно, один из лучших фильмов года.

Студия A24 представила трейлер черной комедии «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», которую по собственному сценарию сняла Мэри Бронштейн. Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, где Роуз Бирн была отмечена «Золотым медведем» за лучшую роль. В зарубежный прокат картина выйдет 10 октября, но до этого будет показана на кинофестивале «Сандэнс».

В центре сюжета — психотерапевт Линда, вынужденная справляться с массой проблем: у ребенка обнаружилась загадочная болезнь, мужа рядом нет, одна из клиенток бесследно пропала, а ее собственный терапевт (знаменитый шоумен Конан О’Брайен) становится все более враждебным и невосприимчивым. Довершает эту удручающую картину огромная дыра в ее спальне — в начале ролика показано, как потолок рушится из-за протечки воды на втором этаже. Эта аварийная ситуация вынуждает Линду на неопределенный срок переселиться в дешевый отель.

На Rotten Tomatoes фильм имеет 93% «свежести» на основе 41 рецензии. Консенсус критиков гласит:

«Это захватывающее погружение в родительский стресс, способное оставить зрителей в холодном поту, производит мощное впечатление благодаря смелой игре Роуз Бирн и бескомпромиссному видению Мэри Бронштейн».

Актерский состав дополнили Даниэль Макдональд, Дилейни Куинн, Кристиан Слэйтер, Айви Волк и рэпер A$AP Rocky.

Фото: A24
Юрий Волошин
