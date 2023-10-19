«Телохранитель на фрилансе»: Рецензия Киноафиши

Людей, озадаченных поиском своего любимого дела и гармонии с собой, мечется по этому миру немало. Так к нам сразу подбирает ключики главный герой, который ищет того же. Будто бы оказавшись в видеоигре, мы на первую пятиминутку фильма становимся самим этим потерянным в жизни персонажем. Вместе проносимся мимо его службы в армии, юридического, спецназа, брака и рождения ребенка. Что-то из этого герою приносит счастье, другое — в мутноватых кадрах со слоу-мо — раздражает его и сегодня. Но одно событие разделило его жизнь на «до» и «после» — неудавшаяся миссия, в результате которой погиб весь его отряд, а он сам получил травму. Так Мэйсон Петтис оказывается там, где мы его встречаем «лично» впервые, — на кровати в депрессии. Скучная офисная работа в юридической фирме, в браке не все гладко, а вредный совет прописать обидчику удар в кадык только все портит его дочке. Когда в жизни не клеится, подворачивается фриланс.

Телохранитель на фрилансе

Мэйсон неохотно соглашается обеспечивать частную охрану журналистке-неудачнице из светской хроники Клэр Веллингтон во время интервью с обаятельным диктатором, правящим в вымышленной южноамериканской стране Пальдонии. Выпускница Оксфорда с амбициями на победу в «Премии Пибоди» освещает в основном бар-мицвы знаменитостей. Для нее разговор с президентом Хуаном Артуром Венегасом — это шанс заняться, наконец, серьезной журналистикой. Для Петтиса — вернуть в жизнь немного экшена. Во время визита этой парочки в стране начинается военный переворот, так что безупречно одетому автократу и двум его новым американским друзьям придется объединиться и вместе спасаться в джунглях.

«Телохранитель на фрилансе» — свежий релиз от режиссера Пьера Мореля , снявшего «Из Парижа с любовью» . В свое время Морель заново изобрел голливудский боевик, выпустив в 2008 году свою «Заложницу» . Фильм породил в жанре целую серию жестких боевиков о мести, заложив формулу «Лиам Нисон в одиночку борется против X (подставь любую криминальную группировку)». Однако новая картина поставлена в более традиционном жанре комедийного боевика, в духе фильмов, в которых в 90-х снимался Арнольд Шварценеггер ( «Детсадовский полицейский» , «Последний киногерой» и «Правдивая ложь» ). На смену бывшему культуристу Шварцу пришел бывший бодибилдер и рестлер Джон Сина . Для Сины 2023-й выдался большим годом, принесшим ему сразу несколько значимых релизов. Среди них — «Форсаж-10» , «Барби» и экшен-комедия «Круче некуда» с Джеки Чаном . Новый «Телохранитель на фрилансе» показывает эволюцию спортсмена, ставшего настоящей звездой боевиков, который при этом умеет посмеяться над собой. В этом смысле он и правда занял опустевшую нишу Шварценеггера.

Это стало возможно благодаря тому, что Морель кардинально изменил стилистику, выбрав для съемок красочный экзотический фон Колумбии вместо привычной цветовой палитры тускло-серых и черных тонов в разрушающихся городах. В объективе оператора Тьерри Арбогаста создаются мощные боевые сцены в джунглях и роскошном дворце президента, не лишенные ситуативного юмора. Но в этой перемене стилистики кроется и главная ошибка режиссера, снявшего в идейном плане вредный фильм. Желая обвинить во всем крупные американские корпорации, для которых страны с важнейшими природными ресурсами становятся разменной монетой, он оправдывает местного диктатора. Комичный герой в белоснежном костюме вдруг исправляется и становится настоящим демократом, когда перебивают всех «злых американцев», и должен вызывать симпатию у зрителя на протяжении всего его экранного времени. Картина с комедийным подходом к военному перевороту и добрым тираном получилась крайне удобной российскому прокату.

Телохранитель на фрилансе