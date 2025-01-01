Меню
Кристиан Слэйтер
Награды
Награды и номинации Кристиана Слэйтера
Christian Slater
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристиана Слэйтера
Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Male
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Male
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
