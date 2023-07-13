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Скляр так влюбился в эту актрису, что отбил ее у Краско: красавицей не назовешь

13 июля 2023 11:30
Скляр так влюбился в эту актрису, что отбил ее у Краско: красавицей не назовешь

Актер своего не упустит.

Об Игоре Скляре мечтали многие женщины, но ему приглянулась замужняя дама. Актер потерял голову от супруги близкого друга и не стал отказываться от своих чувств.

Артист учился на одном курсе с Андреем Краско и Натальей Акимовой. Все трое ютились в одной съемной квартире. Молодая артистка красавицей не была, но чем-то зацепила Игоря Борисовича.

У Скляра легко получилось отбить возлюбленную у приятеля. Когда актриса поняла, что теперь ее сердце принадлежит не мужу, а его другу, то не стала жить во лжи.

Скляр так влюбился в эту актрису, что отбил ее у Краско: красавицей не назовешь

Акимова ушла от Краско, что стало для того большой трагедией. Актер настолько тяжело переживал двойное предательство, что довел себя до нервного срыва и оказался в психиатрической лечебнице.

Тем временем Скляр и Акимова жили душа в душу, но в ЗАГС не спешили. Возлюбленные узаконили свои отношения в 1991 году перед рождением сына, которого назвали Василием.

Фото: кадр из телепередачи «Наедине со всеми», GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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