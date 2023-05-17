Игоря Скляра от звездной болезни избавила жена: способ обескуражит любого

Звездная болезнь в той или иной степени поражает любого, даже малоизвестного артиста. И порой пристальное внимание публики несет в себе гораздо больше негативных, чем позитивных последствий.

Об этом знал Игорь Скляр, поэтому старался не зазнаваться. Но самую значимую роль на этом пути сыграла его любящая жена. Актриса Наталья Акимова стала верной спутницей, которая знала, как спасти супруга от звездной болезни. Она решила, что уютная домашняя обстановка поможет избраннику всегда оставаться приземленным.

Красавица занялась строительством усадьбы в Павловске, в которой сегодня и проживает семья. На обширной территории находится красочный сад, а неподалеку стоит конюшня, в которой содержится любимый конь актера. Возлюбленная знаменитости следит за домашним очагом, поэтому внутри всегда уютно. Благодаря этому Скляр, несмотря на всю свою популярность, кажется добродушным и эмпатичным человеком.