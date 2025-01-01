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Суп из канарейки
Билеты от 1200₽
Киноафиша Суп из канарейки

Спектакль Суп из канарейки

Нехитрая комедия про гражданский брак 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Пять минут до семейного счастья

Большинство женщин видят в гражданском браке ненадёжную семейную гавань, тогда как мужчины часто считают его вполне приемлемым вариантом.

13 лет до решающего шага
Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили вместе долгие 13 лет, прежде чем решились переступить порог ЗАГСа. Но может ли белое платье, свадебный марш и заветный штамп в паспорте стать гарантией их счастья?

Момент истины
Остаётся всего пять минут до регистрации брака. У героев есть шанс заглянуть в будущее и понять, что ждёт их в законной семейной жизни. Какое решение они примут?

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Максим Дорофеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки Суп из канарейки

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