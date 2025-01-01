Спектакль Суп из канарейки

Пять минут до семейного счастья

Большинство женщин видят в гражданском браке ненадёжную семейную гавань, тогда как мужчины часто считают его вполне приемлемым вариантом.

13 лет до решающего шага

Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили вместе долгие 13 лет, прежде чем решились переступить порог ЗАГСа. Но может ли белое платье, свадебный марш и заветный штамп в паспорте стать гарантией их счастья?

Момент истины

Остаётся всего пять минут до регистрации брака. У героев есть шанс заглянуть в будущее и понять, что ждёт их в законной семейной жизни. Какое решение они примут?