Муж моей жены
Киноафиша Муж моей жены

Спектакль Муж моей жены

Спектакль про проводницу с двумя семьями 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Семен Стругачев, Игорь Скляр и Ольга Прокофьева в спектакле по «Железнодорожной комедии» Миро Гаврана

Очаровательная Драгица – проводница, жизнь которой строго подчинена расписанию поездов дальнего следования. Каждый день она проводит в одном городе, а ночью уже оказывается в другом, и так продолжается много лет. Профессия накладывает свои отпечатки не только на ее рабочие будни, но и на личную жизнь.

Две семьи, две любви

Так сложилось, что в каждом из городов у Драгицы образовались свои семьи. В одном месте она замужем за хозяйственным Креше, который с трепетом и нежностью готовит для нее самые изысканные блюда. В другом – с трудолюбивым Жакрецем, с которым они вместе воспитывают дочь. Драгица наслаждается своей устроенной жизнью, замечательной работой и поддержкой любящих мужей. Но есть одна важная деталь: чтобы все шло по плану, поезд не должен выбиваться из расписания.

За кулисами спектакля

Спектакль "Муж моей жены" затрагивает темы любви, преданности и компромиссов. Интересно, что в постановке используется оригинальный юмор и трогательные моменты, которые заставляют зрителей задуматься о сложностях человеческих отношений. Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое сочетает в себе элементы комедии и драмы.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир Драгицы, где расписание поездов и личные судьбы переплетаются в удивительном танце жизни.

Режиссер
Александр Огарев
В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева

