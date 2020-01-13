Сильная девушка Вера и ее наивный младший брат Сережа рано потеряли обоих родителей. После их гибели Вере приходится совмещать учебу, работу и роль главы семьи. Но однажды в ее непростую жизнь приходит настоящая сказка в духе «Золушки». У Веры завязывается страстный роман со взрослым и состоявшимся мужчиной Максимом, успешно занимающимся бизнесом. Вера слишком поздно узнает, что за этим успехом стоят криминальные аферы. Из-за связи с Максимом она оказывается в центре крупной финансовой махинации и, в конце концов, – за решеткой. С этого момента месть становится для Веры новой формой одержимости. Выйдя из тюрьмы, она запускает в действие изощренную схему по уничтожению человека, которого раньше любила без оглядки.