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Киноафиша Сериалы Про Веру

Про Веру (2020 - 2020)

Pro Veru 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 7 часов 4 минуты

О чем сериал

Сильная девушка Вера и ее наивный младший брат Сережа рано потеряли обоих родителей. После их гибели Вере приходится совмещать учебу, работу и роль главы семьи. Но однажды в ее непростую жизнь приходит настоящая сказка в духе «Золушки». У Веры завязывается страстный роман со взрослым и состоявшимся мужчиной Максимом, успешно занимающимся бизнесом. Вера слишком поздно узнает, что за этим успехом стоят криминальные аферы. Из-за связи с Максимом она оказывается в центре крупной финансовой махинации и, в конце концов, – за решеткой. С этого момента месть становится для Веры новой формой одержимости. Выйдя из тюрьмы, она запускает в действие изощренную схему по уничтожению человека, которого раньше любила без оглядки.

Про Веру - трейлер первого сезона
Про Веру  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Артур Ваха
Артур Ваха
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Вера Панфилова
Вера Панфилова
Ольга Белинская
Ольга Белинская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Про Веру - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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