Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поединок
Киноафиша Поединок

Спектакль Поединок

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Эмигранты» в Санкт-Петербурге

В Выборгском Дворце культуры представят спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты». В главных ролях зрители увидят известных актеров Юрия Чурсина и Игоря Скляра, а также Олега Чернова. Режиссером постановки стал Юрий Муравицкий, лауреат премий «Золотая Маска», «Сноб» и Total Theatre Award.

Постановка представляет собой остросюжетное театральное шоу, в котором герои бесконечно спорят о правоте, объединённые лишь общим прошлым. Смех и слезы, товарищество и предательство, тоска по Родине и мечты о лучшей жизни — всё это разыгрывается в спорах, где нет победителей.

О спектакле

«Человек живет абсурдно», — писал знаменитый польский драматург Славомир Мрожек. Его «Эмигранты» в середине 20-го века стали олицетворением своего времени и приобрели удивительную актуальность в начале 21-го. В постановке Муравицкого зрители встречают героев, которыми становятся Игорь Скляр и Юрий Чурсин. Они представляют собой два разных поколения и, по сути, два разных мира, но их объединяет общая судьба эммигрантов.

Спектакль погружает в мир азартных споров, где смех и слезы, ирония и искренность переплетаются в каждую сцену. В финале не будет победителей — лишь вечный выбор между простотой и сложностью жизни, на который нет однозначного ответа.

Постановочная группа

  • Режиссер: Юрий Муравицкий
  • Художник: Катя Щеглова
  • Композитор: Луи Паскаль Лебе
  • Художник по свету: Нарек Туманян
  • Перевод: Леонард Бухов

Продюсер: Леонид Роберман

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Олег Чернов
Олег Чернов

Фотографии

Поединок Поединок Поединок Поединок Поединок Поединок Поединок
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше