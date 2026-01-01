Спектакль «Эмигранты» в Санкт-Петербурге

В Выборгском Дворце культуры представят спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты». В главных ролях зрители увидят известных актеров Юрия Чурсина и Игоря Скляра, а также Олега Чернова. Режиссером постановки стал Юрий Муравицкий, лауреат премий «Золотая Маска», «Сноб» и Total Theatre Award.

Постановка представляет собой остросюжетное театральное шоу, в котором герои бесконечно спорят о правоте, объединённые лишь общим прошлым. Смех и слезы, товарищество и предательство, тоска по Родине и мечты о лучшей жизни — всё это разыгрывается в спорах, где нет победителей.

О спектакле

«Человек живет абсурдно», — писал знаменитый польский драматург Славомир Мрожек. Его «Эмигранты» в середине 20-го века стали олицетворением своего времени и приобрели удивительную актуальность в начале 21-го. В постановке Муравицкого зрители встречают героев, которыми становятся Игорь Скляр и Юрий Чурсин. Они представляют собой два разных поколения и, по сути, два разных мира, но их объединяет общая судьба эммигрантов.

Спектакль погружает в мир азартных споров, где смех и слезы, ирония и искренность переплетаются в каждую сцену. В финале не будет победителей — лишь вечный выбор между простотой и сложностью жизни, на который нет однозначного ответа.

Постановочная группа

Режиссер: Юрий Муравицкий

Художник: Катя Щеглова

Композитор: Луи Паскаль Лебе

Художник по свету: Нарек Туманян

Перевод: Леонард Бухов

Продюсер: Леонид Роберман