Полные губы, томный взгляд: молодой Игорь Скляр вас точно впечатлит

«На недельку до второго я уеду в Комарово», — эти строки знают не только поклонники Игоря Скляра и музыки 1980-х. Ремикс на эту песню, который можно услышать в компьютерной игре Atomic Heart, возглавил музыкальный топ «Яндекса».

«Комарово топ», «Почему здесь еще никто не написал про ремикс на великолепную песню?» — возмущались фанаты артиста, поздравляя его с днем рождения в декабре прошлого года. Такие комментарии оставляют те, кому вряд ли довелось увидеть Скляра-артиста в картинах «Мы из джаза» и «Узник замка Иф», где он сыграл каторжного беглеца.

И песня «Комарово», исполненная, к слову, не только Скляром, и роль увлеченного джазом пианиста Кости Иванова стали ловушкой для артиста. Многие годы его считали артистом простого, романтического амплуа и не предлагали серьезные роли.

Тогда Скляру пришлось сделать трехлетний перерыв в съемках. После паузы он сыграл бывшего уголовника в «Годе собаки», доказав, что диапазон его мастерства гораздо шире. Далее последовали роли в громких сериальных проектах («Московская сага», «В круге первом», «Гибель империи») и, конечно, в театре.

Примечательно, но у Скляра, как и у Кости Иванова, есть свой джаз-бэнд, с которым он до сих пор выступает, к большой радости многочисленных поклонников.