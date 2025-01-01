Лирическая комедия по мотивам фильма «Ниночка»

Спектакль «Весёлые времена» представляет собой лирическую комедию, основанную на знаменитом фильме Эрнста Любича «Ниночка» 1939 года. Эта история о советских эмиссарах, отправленных в Париж для продажи национализированных после революции драгоценностей, наполнена атмосферой комедии и романтики.

Сюжет спектакля

Советские эмиссары приезжают в Париж с серьёзной миссией, но затянутая красотой и очарованием столицы капиталистической Франции начинает воздействовать на них. Каждый из героев оказывается перед выбором: выполнять задания партии или поддаться искушению жизни, полной веселья и свободы. Чтобы завершить начатое дело, к ним из Москвы назначают сурового партийного работника Нину Якушеву...

Творческая команда

Режиссёр спектакля Михаил Рахлин, известный своими яркими постановками, придаёт уникальную атмосферу действию. Спектакль наполнен живой музыкой и отсылками к культуре кабаре, что делает его не только увлекательным, но и визуально привлекательным для зрителей.

Почему стоит посетить

«Весёлые времена» — это отличная возможность увидеть адаптацию классической голливудской комедии на театральной сцене. Спектакль будет интересен как любителям театра, так и поклонникам оригинального фильма. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!