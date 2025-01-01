Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весёлые времена
Киноафиша Весёлые времена

Спектакль Весёлые времена

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Лирическая комедия по мотивам фильма «Ниночка»

Спектакль «Весёлые времена» представляет собой лирическую комедию, основанную на знаменитом фильме Эрнста Любича «Ниночка» 1939 года. Эта история о советских эмиссарах, отправленных в Париж для продажи национализированных после революции драгоценностей, наполнена атмосферой комедии и романтики.

Сюжет спектакля

Советские эмиссары приезжают в Париж с серьёзной миссией, но затянутая красотой и очарованием столицы капиталистической Франции начинает воздействовать на них. Каждый из героев оказывается перед выбором: выполнять задания партии или поддаться искушению жизни, полной веселья и свободы. Чтобы завершить начатое дело, к ним из Москвы назначают сурового партийного работника Нину Якушеву...

Творческая команда

Режиссёр спектакля Михаил Рахлин, известный своими яркими постановками, придаёт уникальную атмосферу действию. Спектакль наполнен живой музыкой и отсылками к культуре кабаре, что делает его не только увлекательным, но и визуально привлекательным для зрителей.

Почему стоит посетить

«Весёлые времена» — это отличная возможность увидеть адаптацию классической голливудской комедии на театральной сцене. Спектакль будет интересен как любителям театра, так и поклонникам оригинального фильма. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Режиссер
Михаил Рахлин
В ролях
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Константин Крюков
Константин Крюков
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Дарья Юрская
Ростислав Лаврентьев

Фотографии

Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена Весёлые времена
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше