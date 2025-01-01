Россия веками вдохновляла мир искусством. Мы знаем имена великих — но знаем ли мы тех, кто творит культуру сегодня? Документальный сериал «АРТ — это Я» — это пять серий о людях, которые меняют художественный ландшафт прямо сейчас. В каждой серии — 4–5 героев, настоящих голосов своего времени. Мы заглянем в их мастерские и гримёрки, в концертные залы и бюро, застанем в минуты тишины и на пике эмоций. Увидим, как рождается искусство в повседневности — среди репетиций, эскизов, премьер и живых реакций зрителей. Молодые, дерзкие, глубокие — художники, композиторы, архитекторы, поэты и артисты цирка, чьи истории заставляют смотреть на искусство по-новому. Кто они? Почему именно сейчас? Что их волнует и вдохновляет? Какие смыслы они стремятся донести миру? Леван Горозия, известный как L’ONE — первый рэпер России, который расширил рамки хип-хопа до джаза, Миша Мост — художник, работавший от уличных стен до одной галереи с Бэнкси, Иван Никифорчин — самый молодой главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра, Сергей Сироткин — инди-голос поколения, Алексей Ретинский — композитор, чьи произведения исполняет Теодор Курентзис. Это лишь часть героев.