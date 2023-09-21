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Постер сериала Зеркало лжи
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Киноафиша Сериалы Зеркало лжи

Зеркало лжи (2023 - 2023)

Zerkalo lzhi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Смотрим
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Дина работает с детьми и наслаждается тихой семейной жизнью. У нее есть дочь Оля, а еще женщина ждет официального предложения руки и сердца от гражданского супруга Сергея. Все меняется в один момент, когда подруга Дины Яна бесследно исчезает. Но этим несчастья не ограничиваются: еще одна подруга героини Анна погибает при загадочных обстоятельствах. Муж девушки винит Дину. Чтобы разобраться в ситуации, она берется за собственное расследование. В этом ей помогают давние товарищи Евгений и Алексей, которые работают в силовых структурах. Начиная участвовать в деле, героиня даже не подозревает, что ставит собственную жизнь под угрозу.

Зеркало лжи - трейлер первого сезона
Зеркало лжи  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Мария Куликова
Мария Куликова
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Александр Ратников
Александр Ратников
Алексей Онежен
Алексей Онежен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Зеркало лжи - Сезон 1 Сезон 1
2023, 16 эпизодов
 
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