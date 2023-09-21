Дина работает с детьми и наслаждается тихой семейной жизнью. У нее есть дочь Оля, а еще женщина ждет официального предложения руки и сердца от гражданского супруга Сергея. Все меняется в один момент, когда подруга Дины Яна бесследно исчезает. Но этим несчастья не ограничиваются: еще одна подруга героини Анна погибает при загадочных обстоятельствах. Муж девушки винит Дину. Чтобы разобраться в ситуации, она берется за собственное расследование. В этом ей помогают давние товарищи Евгений и Алексей, которые работают в силовых структурах. Начиная участвовать в деле, героиня даже не подозревает, что ставит собственную жизнь под угрозу.