Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Спирит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елена Аросьева
Елена Аросьева
Киноафиша Персоны Елена Аросьева

Елена Аросьева

Дата рождения
12 марта 1984
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Арзамас-16, Горьковская область, СССР

Популярные фильмы

Упакованные
Упакованные (2013)
5.8
Катькино поле
Катькино поле (2018)
0
Синее озеро
Синее озеро (2019)
0

Фильмография Елена Аросьева

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 1 Сериалы 17 Актриса 18
Два берега
драма 2023, Россия
Любовь преодолеет все
Любовь преодолеет все
мелодрама 2023, Россия
Место силы
Место силы
мелодрама 2023, Россия
Встречная полоса
Встречная полоса
мелодрама 2022, Россия
Три девицы
Три девицы
мелодрама, комедия 2022, Россия
Прости за любовь
Прости за любовь
мелодрама, детектив 2021, Россия
Синее озеро
Синее озеро
мелодрама 2019, Россия
Не приходи ко мне во сне
Не приходи ко мне во сне
детектив, мелодрама 2019, Россия
Катькино поле
Катькино поле
драма 2018, Россия
Чужая
Чужая
драма, детектив 2018, Россия
Свидетельство о рождении
Свидетельство о рождении
мелодрама, криминал 2017, Россия
Чужое счастье
Чужое счастье
драма 2017, Россия/Украина
Улыбка пересмешника
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив 2014, Россия
Упакованные 5.8
Упакованные
приключения, комедия 2013, Россия
Последний кордон. Продолжение
Последний кордон. Продолжение
драма 2012, Россия
Химик
Химик
криминал, драма 2010, Россия
Деревенский романс
Деревенский романс
мелодрама 2009, Россия
Последний кордон
Последний кордон
драма 2009, Россия
Новости о Елена Аросьева
Мини-сериал «Три девицы»: сюжет и актерский состав
Мини-сериал «Три девицы»: сюжет и актерский состав
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App