Елена Аросьева

Два берега
драма 2023, Россия
Любовь преодолеет все
мелодрама 2023, Россия
Место силы
мелодрама 2023, Россия
Встречная полоса
мелодрама 2022, Россия
Три девицы
мелодрама, комедия 2022, Россия
Прости за любовь
мелодрама, детектив 2021, Россия
Синее озеро
мелодрама 2019, Россия
Не приходи ко мне во сне
детектив, мелодрама 2019, Россия
Катькино поле
драма 2018, Россия
Чужая
драма, детектив 2018, Россия
Свидетельство о рождении
мелодрама, криминал 2017, Россия
Чужое счастье
драма 2017, Россия/Украина
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив 2014, Россия
Упакованные
приключения, комедия 2013, Россия
Последний кордон. Продолжение
драма 2012, Россия
Химик
криминал, драма 2010, Россия
Деревенский романс
мелодрама 2009, Россия
Последний кордон
драма 2009, Россия