Вылитая Арнтгольц: фото Жидкова с новой возлюбленной слили в Сеть

Иван Жидков недолго оставался в одиночестве. Ранее актер встречался с Татьяной Арнтгольц, которая родила ему дочь Машу, и с моделью Лилией Соловьевой, подарившей ему сына Степана.

Теперь же в Сети активно обсуждают снимок, на котором артист запечатлен вместе с новой возлюбленной. Кадром он поделился в своем микроблоге. Парочка запечатлена в лифте: миловидная блондинка прильнула к звезде, а тот нежно ее приобнял. Сомнений в том, что между ними есть романтические отношения, не осталось ни у кого.

Между тем подписчики Жидкова поспешили отметить, что со временем вкусы актера на женщин никак не изменились, поскольку его избранница как две капли воды похожа на Арнтгольц. «Красивая пара. Маша похожа на Таню. Будьте счастливы», «У вас однотипные девушки», «Это еще не жена? Похожа на Таню Арнтгольц», — подчеркнули фолловеры в комментариях.