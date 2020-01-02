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Спектакль Мы летим

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг»

Успешный парижский архитектор Бернар — настоящий ловелас. У него сразу три невесты-стюардессы, которые не подозревают о существовании друг друга: француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри, каждая из которых работает на разных авиалиниях. Ловкий Бернар планирует свои встречи так, чтобы они не пересекались. Однако однажды его тщательно выстроенная система дает сбой, что приводит к череде неловких ситуаций и смешных недоразумений.

О пьесе «Боинг-Боинг»
«Боинг-Боинг» — это легенда французского театра XX века, классический образец жанра «комедия положений». Пьеса вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняющаяся в мире французская пьеса. Она была поставлена в 60 странах мира и переведена более чем на 40 языков.

В ролях

  • Татьяна Арнтгольц
  • Ольга Арнтгольц
  • Иван Жидков / Станислав Бондаренко
  • Александр Ратников / Кирилл Запорожский
  • Анна Михайловская
  • Светлана Саягова / Елена Валюшкина
Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Иван Жидков
Иван Жидков
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Александр Ратников
Александр Ратников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽
24 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 2500 ₽
4 октября
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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