Спектакль Мы летим

Премьера по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг»

Успешный парижский архитектор Бернар — настоящий ловелас. У него сразу три невесты-стюардессы, которые не подозревают о существовании друг друга: француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри, каждая из которых работает на разных авиалиниях. Ловкий Бернар планирует свои встречи так, чтобы они не пересекались. Однако однажды его тщательно выстроенная система дает сбой, что приводит к череде неловких ситуаций и смешных недоразумений.

О пьесе «Боинг-Боинг»

«Боинг-Боинг» — это легенда французского театра XX века, классический образец жанра «комедия положений». Пьеса вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняющаяся в мире французская пьеса. Она была поставлена в 60 странах мира и переведена более чем на 40 языков.

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