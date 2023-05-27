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Постер сериала Горько-соленое море любви
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Киноафиша Сериалы Горько-соленое море любви

Горько-соленое море любви (2023 - 2023)

Горько-соленое море любви 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается массажистка Таня Гордеева. Она работает в местной больнице. Женщина переживает за своего сына Сашу, у которого часто возникают проблемы со здоровьем. Доктор советует отвезти его на море. Затем супруг Тани Валера внезапно бросает ее ради другой, забрав из дома все, что смог унести. Таня решает, что и ей самой после пережитого предательства не помешает отдых. В Турции она встречает богатого мужчину и знакомится женщиной, которая набивается в подруги. Внезапно с Сашей происходит несчастье...

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Татьяна Чердынцева
Татьяна Чердынцева
Ксения Лукьянчикова
Ксения Лукьянчикова
Евгений Писарев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Горько-соленое море любви - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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