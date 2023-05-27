В центре событий оказывается массажистка Таня Гордеева. Она работает в местной больнице. Женщина переживает за своего сына Сашу, у которого часто возникают проблемы со здоровьем. Доктор советует отвезти его на море. Затем супруг Тани Валера внезапно бросает ее ради другой, забрав из дома все, что смог унести. Таня решает, что и ей самой после пережитого предательства не помешает отдых. В Турции она встречает богатого мужчину и знакомится женщиной, которая набивается в подруги. Внезапно с Сашей происходит несчастье...