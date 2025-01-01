Меню
Кристина Эпплгейт
Награды
Награды и номинации Кристина Эпплгейт
Christina Applegate
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Кристина Эпплгейт
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Female
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
