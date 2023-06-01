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Киноафиша Новости Джон Красински берется за последнюю взрывную миссию в трейлере четвертого сезона «Джека Райана»

Джон Красински берется за последнюю взрывную миссию в трейлере четвертого сезона «Джека Райана»

1 июня 2023 15:41
Джон Красински берется за последнюю взрывную миссию в трейлере четвертого сезона «Джека Райана»

Главному герою придется научиться руководствоваться новыми методами.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Джек Райан», который станет для шпионского экшен-триллера по мотивам романов Тома Клэнси финальным. В представленном ролике демонстрируется, как праведный оперативник ЦРУ в исполнении Джона Красински продолжает упорно вести борьбу с коррупцией и терроризмом, но теперь ему нужно действовать совершенно иначе.

Повествование начнется сразу после финала прошлого сезона, в котором Джеку Райану (Красински) удалось разоблачить масштабный международный заговор по воссозданию СССР. Главный герой смог спасти мир от ядерной угрозы, однако, несмотря на тот факт, что протагонисту удалось выследить подводную лодку «Красный октябрь», опасности в мире меньше не стало. Благодаря героическим действиям Райан идет на большое карьерное повышение — он становится исполняющем обязанности заместителем директора ЦРУ. С новой ответственной должностью приходят и проблемы соответствующего уровня. Бывшему аналитику придется научиться балансировать в хитрых дипломатических играх, а в качестве оружия использовать не крепкие кулаки, а силу слов.

Вместе с Красински в финальном сезоне к знакомым ролям вернутся Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел и Эбби Корниш. К ним присоединились новички Луис Одзава и Майкл Пенья в образе Дина Чавеса — главного героя потенциального спин-оффа «Радуга шесть».

Шестисерийный заключительный сезон «Джека Райана» стартует с двух эпизодов 30 июня. Две следующие серии выйдут на Amazon спустя неделю, а оставшиеся две будут выпущены 14 июля.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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