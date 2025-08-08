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Развязка
5.8
Развязка
, 2025
Time of Death
США / ужасы, детектив, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.8
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0
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О фильме
После исчезновения заключённого детектив берётся за расследование смерти инспектора пробации. Пытаясь справиться с семейной травмой, Фрэнк Морли всё больше теряет связь с реальностью, по мере того как раскрывает мрачные тайны за тюремными стенами.
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В ролях
Майкл Келли
Frank Morley
Кевин Поллак
Warden Beau LaRue
Мина Сувари
Dr. Alison Burrell
Деннис Хейсберт
Sgt. Dale Aarons
Алекс Соловиц
Dustin Reeves
Сэр Броди
Clark Roberts
Ноэль Гульеми
Hector Ramos
Тревор Морган
Alan Murphy
Коттер Смит
Patrick Reed
Келен Коулмэн
Винс Айзенсон
Дэвид Ури
Режиссер
Уилл Верник
Сценарист
Jason Rosen
Композитор
Genevieve Vincent
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
12 июня 2026
Премьера в мире
8 августа 2025
Дата выхода
8 августа 2025
США
Производство
Silent Partner Media, Ikigai International
Другие названия
Time of Death, Closure, クロージャー
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Отзывы о фильме
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