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Вышел трейлер шпионского триллера Тейлора Шеридана «Спецназ: Львица» с Зои Салданой

9 июня 2023 11:14
Вышел трейлер шпионского триллера Тейлора Шеридана «Спецназ: Львица» с Зои Салданой

В шоу также снялись Николь Кидман и Морган Фриман.

Стриминговый сервис Paramount + опубликовал трейлер и анонсировал дату выхода шпионского триллера «Спецназ: Львица» (Special Ops: Lioness). Первые два эпизода сериала дебютирует на платформе 23 июля.

Шоу вдохновлено реальной военной программой США и повествует о спецоперативнице ЦРУ Джо (Зои Салдана), которая пытается найти баланс между свой личной и профессиональной жизнью. Однажды кураторы программы Lioness Кэтлин Мид (Николь Кидман) и Дональд Уэстфилд (Майкл Келли) поручают ей провести операцию под прикрытием в дуэте с новой напарницей в лице агрессивного морского пехотинца Круз (Лайсла Де Оливейра). Героине Салданы предстоит внедриться в ряды высших эшелонов могущественной террористической организации, чтобы предотвратить масштабную катастрофу, сравнимую с 11 сентября.

Разработкой сериала руководит Тейлор Шеридан, наиболее известный как создатель вестерна «Йеллоустоун» и его спин-оффов, а также криминальной драмы «Король Талсы». По словам Салданы, шоураннер придумал образ Джо лично для нее:

«Он прислал мне пилотную версию сценария и попросил, чтобы я ее прочитала и высказала свое мнение. Он сказал, что, если меня все устроит, он продолжит писать этого персонажа под меня. Когда вам звонит кто-то вроде Тейлора Шеридана… В вас действительно просыпается желание усердно работать».

Главные роли в сериале также исполняют Морган Фриман, Дэйв Эннэйбл и Джилл Вагнер.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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