На Пандоре обостряется конфликт в трейлере «Аватара: Пламя и пепел»

Студия 20th Century представила новый трейлер третьей части научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар», которая получила подзаголовок «Пламя и пепел».

Действие вновь развернется на планете Пандора, которая во многом похожа на Землю. Бывший военный, а ныне лидер на’ви Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его воинственная жена Нейтири (Зои Салдана) скорбят по своему погибшему старшему сыну Нетейаму. В то же время на Пандоре продолжает разгораться конфронтация, связанная с появлением нового агрессивного племени на’ви, которые известны как народ пепла. Лидером этой общины выступает Варанг в исполнении Уны Чаплин.

Напомним, что «Путь воды», вторая часть «Аватара», вышла в 2022 году, собрав в мировом прокате внушительные $2,3 млрд. Кроме того, сиквел получил четыре номинации на «Оскар» и в итоге удостоился награды за лучшие визуальные эффекты. Меж тем оригинальный «Аватар» (2009) по-прежнему удерживает статус самого кассового фильма в истории кино без учета инфляции, имея на своем счету $2,9 млрд.

В разработке на данный момент находятся четвертая и пятая части «Аватара». Так, релиз «Аватара 4» намечен на 2029 год, а «Аватара 5» — на 2031 год.