Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант
1 постер
Киноафиша Сериалы Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант

Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант (2003 - 2007)

Evlampiya Romanova. Sledstvie vedyot diletant 18+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 47 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 35 часов 15 минут

О чем сериал

Когда-то Евлампия или просто Лампа жила совсем другой жизнью. Да и звали её иначе – Ефросинья. Выросшая в обеспеченной семье высокопоставленного военного и оперной певицы, Фрося привыкла к комфорту и роскоши. Окончив консерваторию по классу арфы, Фрося работала в филармонии. Брак с богатым бизнесменом Михаилом Громовым устроила её мама, беспокоившаяся о будущем своей неприспособленной к жизни дочери.

Но судьба круто меняет привычный мир Фроси, когда она узнаёт о предательстве мужа. Сбежав из дома, она оказывается в шумной семье доброй Кати, с которой они быстро становятся подругами.

В ролях
В ролях
Алла Клюка
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Павел Галич
Сергей Бадичкин
Андрей Халимон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант - Сезон 1 Сезон 1
2003, 15 эпизодов
 
Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант - Сезон 2 Сезон 2
2004, 15 эпизодов
 
Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант - Сезон 3 Сезон 3
2007, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше