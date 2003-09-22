Когда-то Евлампия или просто Лампа жила совсем другой жизнью. Да и звали её иначе – Ефросинья. Выросшая в обеспеченной семье высокопоставленного военного и оперной певицы, Фрося привыкла к комфорту и роскоши. Окончив консерваторию по классу арфы, Фрося работала в филармонии. Брак с богатым бизнесменом Михаилом Громовым устроила её мама, беспокоившаяся о будущем своей неприспособленной к жизни дочери.

Но судьба круто меняет привычный мир Фроси, когда она узнаёт о предательстве мужа. Сбежав из дома, она оказывается в шумной семье доброй Кати, с которой они быстро становятся подругами.